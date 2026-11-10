W Niemczech Tanja Schweiger, partnerka wicepremiera Bawarii i ministra gospodarki Huberta Aiwangera, po raz pierwszy publicznie skomentowała jego śmierć. W poście na Instagramie skierowanym do przyjaciół i współpracowników zaznaczyła, że wiadomość o śmierci Aiwangera w środowy wieczór wstrząsnęła wieloma osobami, a szczególnie ich rodziną.

Informuje o tym Der Spiegel. Aiwangera znaleziono martwego w ubiegłym tygodniu w hotelu w Berlinie. Miał 55 lat. Według wyników wstępnego badania sądowo-medycznego nie stwierdzono oznak udziału innych osób w jego śmierci.

Pogrzeb państwowy i pochówek

Schweiger przekazała, że w porozumieniu z rodziną dla Aiwangera ma zostać zorganizowany pogrzeb państwowy. Następnie zostanie on pochowany w domu. Daty ceremonii są jeszcze ustalane, zaznaczyła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W swoim poście Schweiger nazwała Aiwangera prawdziwym przedstawicielem ludu, człowiekiem z urokiem, poczuciem humoru i tolerancją. Według niej znajdował spokój w naturze, był osobą lubiącą ludzi, serdeczną i niezwykle inteligentną.

Rodzina i działalność polityczna

Aiwanger mieszkał w Rottenburg an der Laaber w powiecie Landshut, na farmie we wsi Rastorf. Wraz ze Schweiger mieli dwoje dzieci. 48-letnia Schweiger jest szefową powiatu Ratyzbona i członkinią partii Wolni Wyborcy, której liderem był Aiwanger.

Podziękowała również za liczne kondolencje oraz osobom, które modliły się za niego, gromadziły się razem i upamiętniały go podczas nabożeństw.

Czytaj nas na