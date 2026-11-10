Партнерша Айвангера впервые прокомментировала его смерть — Der Spiegel

В Германии партнерша вице-премьера Баварии и министра экономики Хуберта Айвангера Таня Швайгер впервые публично прокомментировала его смерть. В посте в Instagram, обращенном к друзьям и соратникам, она отметила, что известие о смерти Айвангера в среду вечером потрясло многих, а их семью — особенно.

Об этом сообщает Der Spiegel. Айвангера нашли мертвым на прошлой неделе в отеле в Берлине. Ему было 55 лет. По результатам предварительного судебно-медицинского исследования признаков причастности других лиц к смерти не обнаружили.

Государственные похороны и погребение

Швайгер сообщила, что по согласованию с семьей для Айвангера должны организовать государственные похороны. После этого его похоронят дома. Даты церемоний еще согласовываются, отметила она.

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В посте Швайгер назвала Айвангера настоящим народным представителем, человеком с обаянием, юмором и терпимостью. По ее словам, он находил спокойствие в природе, был человеколюбом, сердечным и чрезвычайно умным.

Семья и политическая деятельность

Айвангер жил в Роттенбурге-ан-дер-Лабере в районе Ландсхут, на ферме в деревне Расторф. Вместе со Швайгер у них было двое детей. 48-летняя Швайгер является главой района Регенсбург и членом партии «Свободные избиратели», лидером которой был Айвангер.

Она также поблагодарила за многочисленные соболезнования и людей, которые молились за него, собирались вместе и чтили его на богослужениях.

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