法国将最低工资上调1.6%——阿纳多卢通讯社

法国最低工资将从12月1日起上涨1.6%，税后月收入将达到1502欧元。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼是在该国新一轮社会动员背景下宣布这一消息的，阿纳多卢通讯社报道。

工资上调和税收措施

劳动部长让-皮埃尔·法朗杜表示，新的最低工资标准将于12月1日起生效。勒科尔尼称，这是过去20年来幅度第二大的上调，并强调这并非仅具象征意义。同时，他表示，更大幅度的上调从长远来看可能导致大量就业岗位流失。

政府还计划提交对2027年预算法案的修正案。修正案将包括与能源相关的补贴、提高加班工资的免税限额，以及为员工参与利润分配的奖金提供税收优惠。

燃油补助上限

经济和财政部长罗兰·莱斯屈尔表示，政府将提议在2027年维持1000欧元的上限，用于补助员工的燃油开支。去年，为应对霍尔木兹海峡危机，这一上限从300欧元提高至1000欧元。

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勒科尔尼还表示，提高最低工资还不够，但这开启了围绕工资增长的新一轮讨论。未来几天，工资监测委员会将与工会和雇主举行会议。

罢工和高中封锁

法国于周一开始了新一周的社会动员。总理办公室举行了一场有工会和雇主组织参加的社会会议。一些未获邀参加会议的工会和青年代表呼吁在周二举行罢工和示威活动。

截至周一9时30分，全国有31所高中被封锁，占约3700所法国高中的0.8%。BFM援引教育部的数据报道了这一情况。据地区当局称，在法兰西岛大区，有50所高中出现运作受扰情况。当地还报告了约30起涉及烟花的事件，其中约10起发生在教育机构内。

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