Непогода обесточила 89 населенных пунктов Дагестана — The Moscow Times
В Дагестане, России — государстве-агрессоре — из-за непогоды без электроснабжения остались 89 сел и городов. Авария в местной электросети произошла после двух дней сильных дождей, снегопадов и порывистого ветра.
Об отключениях сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России, данные которого приводит Interfax. Пока неизвестно, сколько людей пострадали от обесточивания и в каких районах республики отключения были наиболее масштабными.
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Восстановительные работы
Как сообщает The Moscow Times, ремонтные бригады работали над восстановлением электроснабжения. Завершить ремонт планировали примерно к 20:00 по московскому времени в понедельник.
Состояние инфраструктуры
Перебои с электроэнергией и другие сбои в работе коммунальных систем в Дагестане случаются часто. В 2024 году министерство жилищного хозяйства республики оценивало, что около 70% муниципальной инфраструктуры региона было критически изношено. Дагестан является одним из беднейших регионов России.