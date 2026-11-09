В Дагестане, России — государстве-агрессоре — из-за непогоды без электроснабжения остались 89 сел и городов. Авария в местной электросети произошла после двух дней сильных дождей, снегопадов и порывистого ветра.

Об отключениях сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России, данные которого приводит Interfax. Пока неизвестно, сколько людей пострадали от обесточивания и в каких районах республики отключения были наиболее масштабными.

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Восстановительные работы

Как сообщает The Moscow Times, ремонтные бригады работали над восстановлением электроснабжения. Завершить ремонт планировали примерно к 20:00 по московскому времени в понедельник.

Состояние инфраструктуры

Перебои с электроэнергией и другие сбои в работе коммунальных систем в Дагестане случаются часто. В 2024 году министерство жилищного хозяйства республики оценивало, что около 70% муниципальной инфраструктуры региона было критически изношено. Дагестан является одним из беднейших регионов России.

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