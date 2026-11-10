Продажи Tesla в Китае упали на 66% в октябре — Electrek

В Китае Tesla в октябре 2026 года продала 8817 автомобилей, что на 66% меньше в годовом выражении и является самым низким месячным показателем компании на этом рынке с июля 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей CPCA сообщает Electrek.

Подавляющая часть поставок была направлена на экспорт

CPCA зафиксировала оптовые поставки Tesla China на уровне 67 829 автомобилей в октябре, что на 10,3% больше, чем в октябре предыдущего года. При этом 59 012 машин, или 87% общего объема, были экспортированы. На внутренний китайский рынок пришлось лишь 8817 автомобилей.

По данным CnEVPost, среди машин, проданных в КНР, 7807 составили Model Y, еще 1010 — Model 3. По сравнению с сентябрем, когда Tesla продала в Китае 64 837 автомобилей, октябрьский показатель сократился на 86%.

Самый низкий показатель с июля 2022 года

В октябре 2024 года Tesla реализовала на внутреннем рынке Китая 40 485 автомобилей, в октябре 2025 года — 26 006. В январе, апреле и июле 2026 года продажи компании в КНР составили соответственно 18 485, 25 956 и 27 249 автомобилей.

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За десять месяцев 2026 года Tesla продала в Китае 389 905 машин — на 15% меньше, чем 458 710 за аналогичный период 2025 года. Это также на 22% ниже результата января—октября 2024 года, когда компания реализовала 500 688 автомобилей.

Рынок электромобилей в КНР

По предварительным данным CPCA, розничные продажи автомобилей категории NEV в Китае в октябре сократились на 10% в годовом выражении — до 1,148 млн единиц. Общий рынок легковых автомобилей уменьшился на 25%.

В то же время экспорт Tesla с завода Giga Shanghai за январь—октябрь вырос на 101% — до 420 984 автомобилей. Таким образом, за этот период предприятие экспортировало больше машин, чем Tesla продала на внутреннем рынке Китая.

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