Electrek：特斯拉10月在华销量下降66%

2026年10月，特斯拉在中国售出8817辆汽车，同比下降66%，为该公司自2022年7月以来在这一市场的最低月度成绩。据Electrek报道，该数据引自中国乘用车协会（CPCA）。

绝大多数交付车辆用于出口

CPCA记录显示，Tesla China 10月批发交付量为67,829辆，较上年10月增长10.3%。与此同时，59,012辆汽车，即总量的87%，被出口。中国国内市场仅占8,817辆。

据CnEVPost数据，在中国售出的车辆中，Model Y为7807辆，Model 3为1010辆。与9月特斯拉在中国售出64,837辆汽车相比，10月的数字下降了86%。

自2022年7月以来的最低水平

2024年10月，特斯拉在中国国内市场售出40,485辆汽车；2025年10月为26,006辆。2026年1月、4月和7月，该公司在中国的销量分别为18,485辆、25,956辆和27,249辆。

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2026年前十个月，特斯拉在中国售出389,905辆汽车，比2025年同期的458,710辆少15%。这也比2024年1月至10月的成绩低22%，当时该公司售出500,688辆汽车。

中国电动汽车市场

根据CPCA初步数据，中国10月NEV类别汽车零售销量同比下降10%，至114.8万辆。整体乘用车市场下降25%。

与此同时，特斯拉Giga Shanghai工厂在1月至10月的出口量增长101%，达到420,984辆汽车。因此，在此期间，该工厂出口的汽车数量超过了特斯拉在中国国内市场的销量。

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