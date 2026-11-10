Sprzedaż Tesli w Chinach spadła w październiku o 66% — Electrek

Tesla sprzedała w Chinach w październiku 2026 roku 8817 samochodów, czyli o 66% mniej rok do roku; był to najniższy miesięczny wynik firmy na tym rynku od lipca 2022 roku. Poinformował o tym Electrek, powołując się na dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych (CPCA).

Zdecydowana większość dostaw trafiła na eksport

CPCA odnotowało hurtowe dostawy Tesla China na poziomie 67 829 samochodów w październiku, o 10,3% wyższym niż w październiku poprzedniego roku. Jednocześnie 59 012 aut, czyli 87% całkowitego wolumenu, wyeksportowano. Na krajowy rynek chiński trafiło tylko 8817 samochodów.

Według CnEVPost wśród samochodów sprzedanych w ChRL 7807 stanowiły Model Y, a kolejne 1010 — Model 3. W porównaniu z wrześniem, gdy Tesla sprzedała w Chinach 64 837 samochodów, październikowy wynik spadł o 86%.

Najniższy wynik od lipca 2022 roku

W październiku 2024 roku Tesla sprzedała na krajowym rynku Chin 40 485 samochodów, a w październiku 2025 roku — 26 006. W styczniu, kwietniu i lipcu 2026 roku sprzedaż firmy w ChRL wyniosła odpowiednio 18 485, 25 956 i 27 249 samochodów.

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W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku Tesla sprzedała w Chinach 389 905 samochodów, o 15% mniej niż 458 710 w analogicznym okresie 2025 roku. To także o 22% mniej niż wynik ze stycznia–października 2024 roku, kiedy firma sprzedała 500 688 samochodów.

Rynek pojazdów elektrycznych w ChRL

Według wstępnych danych CPCA detaliczna sprzedaż samochodów kategorii NEV w Chinach spadła w październiku o 10% rok do roku, do 1,148 mln sztuk. Cały rynek samochodów osobowych zmniejszył się o 25%.

Jednocześnie eksport Tesli z zakładu Giga Shanghai wzrósł w okresie styczeń–październik o 101%, do 420 984 samochodów. Tym samym w tym okresie zakład wyeksportował więcej samochodów, niż Tesla sprzedała na krajowym rynku Chin.

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