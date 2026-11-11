В космической пыли нашли следы первичной воды — ScienceAlert

Ученые обнаружили в межпланетной пыли, которая могла прибыть из пояса Койпера за орбитой Нептуна, признаки древнего резервуара воды с необычным изотопным составом. Как сообщает ScienceAlert, исследование возглавил планетолог Линдсей Келлер из Космического центра имени Джонсона NASA.

Исследователи проанализировали 12 частиц размером от 10 до 30 микрометров, собранных в стратосфере высотными самолетами NASA. Ученые пришли к выводу, что эти крупинки могли проделать путь из отдаленных регионов Солнечной системы.

Следы длительного путешествия

Происхождение пыли определяли, в частности, по следам повреждений кристаллической решетки минералов энергетическими частицами от Солнца. Чем дольше пыль находится в межпланетном пространстве, тем больше таких следов она накапливает.

Плотность радиационных следов в найденных крупинках примерно в 100 раз превышала ожидаемый уровень для пыли из пояса астероидов или комет семейства Юпитера. Это согласуется с их возможным происхождением из гораздо более удаленной области — пояса Койпера.

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Минералы сохранили изотопный состав воды

Частицы также оказались богаты углеродом: его содержание было примерно вчетверо выше, чем в некоторых углистых метеоритах. Во многих образцах нашли сапонит, серпентин и другие гидратированные минералы, которые образуются в результате химического взаимодействия воды с породами.

Наличие таких минералов свидетельствует о том, что внутри родительских тел этих частиц в прошлом могла существовать жидкая вода. По предположению исследователей, внутренние части ледяных объектов пояса Койпера могли нагреваться из-за радиоактивного распада или столкновений.

Анализ изотопов кислорода показал обогащение минералов более тяжелыми изотопами — кислородом-17 и кислородом-18. Восстановив реакции образования гидратированных минералов, ученые оценили состав воды, участвовавшей в них, и выявили отличие от воды, о которой судят по углистым метеоритам из других регионов ранней Солнечной системы.

Модели ранней Солнечной системы предполагают, что Сатурн мог создать в диске газа и пыли зону повышенного давления, которая замедляла или останавливала перемещение вещества к Солнцу. Вместе с ледяными гигантами он мог способствовать сохранению изолированного внешнего резервуара воды. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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