У космічному пилу знайшли сліди первісної води — ScienceAlert

Науковці виявили у міжпланетному пилу, що міг прибути з поясу Койпера за орбітою Нептуна, ознаки давнього резервуара води з незвичним ізотопним складом. Як повідомляє ScienceAlert, дослідження очолив планетолог Ліндсей Келлер із Космічного центру імені Джонсона NASA.

Дослідники проаналізували 12 частинок розміром від 10 до 30 мікрометрів, зібраних у стратосфері висотними літаками NASA. Учені дійшли висновку, що ці крупинки могли подолати шлях із далеких районів Сонячної системи.

Сліди тривалої подорожі

Походження пилу визначали, зокрема, за слідами пошкоджень кристалічної решітки мінералів енергетичними частинками від Сонця. Чим довше пил перебуває у міжпланетному просторі, тим більше таких слідів накопичується.

Щільність радіаційних слідів у знайдених крупинках приблизно у 100 разів перевищувала очікуваний рівень для пилу з поясу астероїдів або комет сімейства Юпітера. Це узгоджується з їхнім можливим походженням із набагато віддаленішої області — поясу Койпера.

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Мінерали зберегли ізотопний склад води

Частинки також виявилися багатими на вуглець: його вміст був приблизно вчетверо більшим, ніж у деяких вуглецевих метеоритах. У багатьох зразках знайшли сапоніт, серпентин та інші гідратовані мінерали, які утворюються внаслідок хімічної взаємодії води з породами.

Наявність таких мінералів свідчить, що всередині батьківських тіл цих частинок у минулому могла існувати рідка вода. За припущенням дослідників, внутрішні частини крижаних об'єктів поясу Койпера могли нагріватися через радіоактивний розпад або зіткнення.

Аналіз ізотопів кисню показав збагачення мінералів важчими ізотопами — киснем-17 і киснем-18. Відтворивши реакції утворення гідратованих мінералів, учені оцінили склад води, яка брала в них участь, і виявили відмінність від води, про яку судять за вуглецевими метеоритами з інших регіонів ранньої Сонячної системи.

Моделі ранньої Сонячної системи припускають, що Сатурн міг створити в диску газу й пилу зону підвищеного тиску, яка уповільнювала або зупиняла переміщення речовини до Сонця. Разом із крижаними гігантами він міг сприяти збереженню ізольованого зовнішнього резервуара води. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances.

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