宇宙尘埃中发现原始水的痕迹——ScienceAlert

科学家在可能来自海王星轨道之外柯伊伯带的星际尘埃中，发现了具有异常同位素组成的古老水储库迹象。正如ScienceAlert报道，这项研究由NASA约翰逊航天中心的行星科学家林赛·凯勒领导。

研究人员分析了12颗大小在10至30微米之间的颗粒，这些颗粒由NASA高空飞机在平流层收集。科学家得出结论，这些微粒可能从太阳系遥远区域长途而来。

漫长旅程的痕迹

研究人员尤其通过太阳释放的高能粒子对矿物晶格造成的损伤痕迹来确定尘埃的来源。尘埃在星际空间停留得越久，积累的这类痕迹就越多。

在发现的微粒中，辐射痕迹的密度约为小行星带尘埃或木星族彗星尘埃预期水平的100倍。这与它们可能来自更为遥远的区域——柯伊伯带——相一致。

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矿物保存了水的同位素组成

这些颗粒的碳含量也很高：约为一些碳质陨石的四倍。许多样本中发现了皂石、蛇纹石以及其他水合矿物，它们由水与岩石发生化学相互作用而形成。

这类矿物的存在表明，这些颗粒母体的内部过去可能存在液态水。研究人员推测，柯伊伯带冰质天体的内部可能因放射性衰变或碰撞而升温。

氧同位素分析显示，矿物富集了较重的同位素——氧-17和氧-18。通过重建水合矿物形成反应，科学家估算了参与这些反应的水的组成，并发现其不同于根据早期太阳系其他区域的碳质陨石所推断的水。

早期太阳系模型认为，土星可能在气体和尘埃盘中形成了一个高压区，减缓或阻止物质向太阳移动。它与冰巨星一道，可能有助于保存一个孤立的外部水储库。该研究发表在《Science Advances》期刊上。

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