Индия эвакуировала из Йемена 19 моряков — The Hindu

Индия эвакуировала из Йемена 19 моряков, которые в течение двух недель находились в затруднительном положении в Ходейде и Сане. Все эвакуированные находятся в безопасности, чувствуют себя хорошо и направляются в Индию, сообщило посольство Индии в Йемене.

Сообщение посольства

Дипломатическая миссия сообщила о завершении эвакуации в воскресенье, 8 ноября, в публикации на платформе X. По данным The Hindu, речь идет о 19 индийских моряках, которые в течение последних двух недель находились в этих йеменских городах. Посольство заявило, что эвакуация его граждан была проведена безопасно.

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Благодарность за содействие

Дипломатическая миссия поблагодарила всех причастных за сотрудничество и постоянную поддержку в организации эвакуации индийских граждан. В заявлении также подчеркнули, что все моряки находятся в хорошем состоянии здоровья.

Эвакуация состоялась через несколько дней после того, как Индия сообщила о безопасности 14 своих граждан на борту яхты, вовлеченной в инцидент у побережья Йемена.

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