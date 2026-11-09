В Иране судебная власть сообщила о казни троих молодых мужчин, задержанных во время общенациональных протестов в январе. По утверждению властей, их казнили за предполагаемое нападение на государственные учреждения и повреждение имущества вблизи Тегерана, совершенные в интересах США и Израиля. Об усилении внутреннего контроля в стране сообщает Al Jazeera.

Наказание за протесты

Иранские власти называют антиправительственные выступления попыткой переворота, которую, по их утверждению, организовали связанные с США и Израилем «террористы». В то же время независимая миссия ООН по установлению фактов пришла к выводу, что во время жестокого подавления протестов власти совершили преступления против человечности. Правозащитные организации заявляли о тысячах погибших, преимущественно в ночи 8 и 9 января.

Норвежская правозащитная организация Hengaw сообщила, что с начала года в Иране казнили не менее 79 политических или религиозных заключенных, в том числе 40 задержанных во время январских протестов. Часть людей была казнена после приговоров за шпионаж. Зарубежные правозащитные организации также указывают на обвинения в пытках, принудительных признаниях и нарушениях права на справедливый суд по политическим делам, завершавшимся казнями.

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Контроль над публичным пространством

На фоне войны с США и угрозы новых ударов власти Ирана усиливают контроль в общественных местах. 30 октября в Тегеране сотни людей, преимущественно представителей поколения Z, собрались в кафе на улице Ираншахр, празднуя Хэллоуин в костюмах и гриме. Через несколько часов мотоциклисты и сотрудники силовых структур в гражданской одежде разогнали людей и закрыли заведения; сообщалось о задержаниях и нападениях.

Позднее на этой же улице установили точки сторонников власти, где они скандируют «революционные» лозунги и размахивают флагами. Участники кампании Janfada, или «Самопожертвование», получают там обучение обращению с оружием и другую поддержку для службы в Басидже — внутреннем военизированном формировании Корпуса стражей исламской революции. Полиция также критиковала молодежные собрания на улицах Ираншахр и Санаи, а в последние месяцы закрывала кафе и другие заведения.

Власти продолжают контролировать соблюдение обязательного дресс-кода, хотя после протестов 2022–2023 годов, связанных со смертью Махсы Амини, все больше женщин в Тегеране и других городах появляются в общественных местах без платков. Представитель консервативных медиа Хоссейн Шариатмадари назвал несоблюдение требований к хиджабу одним из инструментов «врага» в будущей войне.

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