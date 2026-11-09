W Iranie władza sądownicza poinformowała o egzekucji trzech młodych mężczyzn, którzy zostali zatrzymani podczas ogólnokrajowych protestów w styczniu. Według władz zostali oni straceni za rzekomy atak na instytucje państwowe i uszkodzenie mienia w pobliżu Teheranu, dokonane na rzecz Stanów Zjednoczonych i Izraela. O zaostrzeniu kontroli wewnętrznej w kraju informuje Al Jazeera.

Kary za protesty

Władze Iranu nazywają antyrządowe wystąpienia próbą zamachu stanu, który — jak twierdzą — został zorganizowany przez „terrorystów” powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Jednocześnie niezależna misja ONZ do spraw ustalania faktów doszła do wniosku, że podczas brutalnego tłumienia protestów władze dopuściły się zbrodni przeciwko ludzkości. Organizacje praw człowieka informowały o tysiącach ofiar śmiertelnych, głównie w nocy z 8 na 9 stycznia.

Norweska organizacja praw człowieka Hengaw podała, że od początku roku w Iranie stracono co najmniej 79 więźniów politycznych lub religijnych, w tym 40 osób zatrzymanych podczas styczniowych protestów. Część osób stracono po wyrokach za szpiegostwo. Zagraniczne organizacje praw człowieka wskazują również na oskarżenia o tortury, wymuszone zeznania i naruszenia prawa do sprawiedliwego procesu w sprawach politycznych, które kończyły się egzekucjami.

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Kontrola przestrzeni publicznej

W obliczu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i zagrożenia nowymi uderzeniami władze Iranu zaostrzają kontrolę w miejscach publicznych. 30 października w Teheranie setki osób, głównie przedstawicieli pokolenia Z, zgromadziły się w kawiarniach przy ulicy Iranshahr, świętując Halloween w kostiumach i makijażu. Kilka godzin później motocykliści i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa po cywilnemu rozpędzili ludzi i zamknęli lokale; informowano o zatrzymaniach i atakach.

Później na tej samej ulicy ustawiono punkty zwolenników władz, gdzie skandują oni „rewolucyjne” hasła i wymachują flagami. Uczestnicy kampanii Janfada, czyli „Samopoświęcenie”, otrzymują tam szkolenie w posługiwaniu się bronią oraz inne wsparcie do służby w Basidżu — wewnętrznej formacji paramilitarnej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Policja krytykowała także młodzieżowe zgromadzenia na ulicach Iranshahr i Sanaei, a w ostatnich miesiącach zamykała kawiarnie i inne lokale.

Władze nadal kontrolują przestrzeganie obowiązkowego kodeksu ubioru, chociaż po protestach z lat 2022–2023 związanych ze śmiercią Mahsy Amini coraz więcej kobiet w Teheranie i innych miastach pojawia się w miejscach publicznych bez chust na głowie. Hossein Shariatmadari, przedstawiciel konserwatywnych mediów, nazwał nieprzestrzeganie wymogów dotyczących hidżabu jednym z narzędzi „wroga” w przyszłej wojnie.

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