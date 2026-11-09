Іран повідомив про страту трьох затриманих під час протестів — Al Jazeera

В Ірані судова влада повідомила про страту трьох молодих чоловіків, яких затримали під час загальнонаціональних протестів у січні. За твердженням влади, їх стратили за нібито напад на державні установи та пошкодження майна поблизу Тегерана, вчинені на користь США та Ізраїлю. Про посилення внутрішнього контролю в країні повідомляє Al Jazeera.

Покарання за протести

Іранська влада називає антиурядові виступи спробою перевороту, яку, за її твердженням, організували пов’язані зі США та Ізраїлем «терористи». Водночас незалежна місія ООН зі встановлення фактів дійшла висновку, що під час жорстокого придушення протестів влада скоїла злочини проти людяності. Правозахисні організації заявляли про тисячі загиблих, переважно вночі 8 та 9 січня.

Норвезька правозахисна організація Hengaw повідомила, що від початку року в Ірані стратили щонайменше 79 політичних або релігійних в’язнів, зокрема 40 затриманих під час січневих протестів. Частину людей стратили після вироків за шпигунство. Закордонні правозахисні організації також вказують на звинувачення у катуваннях, примусових зізнаннях та порушеннях права на справедливий суд у політичних справах, які завершувалися стратами.

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Контроль за публічним простором

На тлі війни зі США та загрози нових ударів влада Ірану посилює контроль у громадських місцях. 30 жовтня в Тегерані сотні переважно представників покоління Z зібралися в кафе на вулиці Іраншахр, святкуючи Гелловін у костюмах і гримі. За кілька годин мотоциклісти та співробітники силових структур у цивільному розігнали людей і зачинили заклади; повідомлялося про затримання та напади.

Згодом на цій самій вулиці встановили точки прихильників влади, де вони скандують «революційні» гасла та розмахують прапорами. Учасники кампанії Janfada, або «Самопожертва», отримують там навчання поводженню зі зброєю та іншу підтримку для служби в Басиджі — внутрішньому воєнізованому формуванні Корпусу вартових ісламської революції. Поліція також критикувала молодіжні зібрання на вулицях Іраншахр і Санаї, а в останні місяці закривала кафе та інші заклади.

Влада продовжує контролювати дотримання обов’язкового дрескоду, хоча після протестів 2022–2023 років, пов’язаних зі смертю Махси Аміні, дедалі більше жінок у Тегерані та інших містах з’являються в публічних місцях без хусток. Представник консервативних медіа Хоссейн Шаріатмадари назвав недотримання вимог щодо хіджабу одним з інструментів «ворога» у майбутній війні.

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