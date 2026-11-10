На Західному березі сталися взаємні підпали майна — Jerusalem Post

На Західному березі Йордану в Ізраїлі у понеділок сталися взаємні підпали майна за участю палестинських та єврейських учасників заворушень. За даними Jerusalem Post, спочатку палестинці підпалили ізраїльський автомобіль поблизу кібуцу Міцпе-Шалем, єврейського поселення над Мертвим морем.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю запровадила комендантську годину в селі Аззун у губернаторстві Калькілія.

Підпал техніки поблизу Бейти

Після цього єврейські учасники заворушень увійшли до району поблизу села Бейта неподалік Наблуса. Там вони підпалили будівельну техніку та автомобілі в комерційній зоні, йдеться у повідомленні Army Radio, на яке посилається видання.

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У районі зафіксували численні місця підпалів. Про затримання у зв’язку з цими інцидентами не повідомлялося. Армія оборони Ізраїлю на час публікації не оприлюднила окремої заяви щодо підпалів.

Операція біля Бурки

Окремо вночі в понеділок ізраїльські військові провели операцію поблизу палестинського села Бурка, щоб запобігти киданню каміння та іншим інцидентам, які військові назвали терористичними. Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, солдати помітили кількох палестинців, які готувалися кидати каміння в бік автошляху, яким користуються ізраїльтяни, та відкрили вогонь, нейтралізувавши загрозу.

Видання також зазначає, що це не перші подібні випадки цього місяця. Минулого тижня арабські жителі Бейт-Умара, за повідомленнями, підпалили ізраїльський автомобіль поблизу поселенської ферми Гафен-Амі. За даними Army Radio, це нібито було відповіддю на підпал автомобілів, що належали палестинцям, єврейськими учасниками заворушень у місті.

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