В понедельник на Западном берегу реки Иордан в Израиле произошли взаимные поджоги имущества с участием палестинских и еврейских участников беспорядков. По данным Jerusalem Post, сначала палестинцы подожгли израильский автомобиль возле кибуца Мицпе-Шалем, еврейского поселения над Мертвым морем.

В ответ Армия обороны Израиля ввела комендантский час в деревне Аззун в губернаторстве Калькилия.

Поджог техники возле Бейты

После этого еврейские участники беспорядков вошли в район возле деревни Бейта неподалеку от Наблуса. Там они подожгли строительную технику и автомобили в коммерческой зоне, говорится в сообщении Army Radio, на которое ссылается издание.

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В районе зафиксировали многочисленные места поджогов. О задержаниях в связи с этими инцидентами не сообщалось. Армия обороны Израиля на момент публикации не обнародовала отдельного заявления относительно поджогов.

Операция возле Бурки

Отдельно в ночь на понедельник израильские военные провели операцию возле палестинской деревни Бурка, чтобы предотвратить бросание камней и другие инциденты, которые военные назвали террористическими. Как заявили в Армии обороны Израиля, солдаты заметили нескольких палестинцев, готовившихся бросать камни в сторону автодороги, которой пользуются израильтяне, и открыли огонь, нейтрализовав угрозу.

Издание также отмечает, что это не первые подобные случаи в этом месяце. На прошлой неделе арабские жители Бейт-Уммара, по сообщениям, подожгли израильский автомобиль возле поселенческой фермы Гафен-Ами. По данным Army Radio, это якобы было ответом на поджог еврейскими участниками беспорядков автомобилей, принадлежавших палестинцам, в городе.

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