Polestar представила спортивный концепт Formula 2030 — Autocar

Компания Polestar представила концепт Formula 2030 — четырёхдверный хэтчбек формата 2+2, призванный усилить спортивный характер будущей линейки бренда. Автомобиль также демонстрирует отдельные дизайнерские и технические решения, которые могут появиться в следующем поколении Polestar 2 и новом компактном SUV Polestar 7, сообщает Autocar.

Новое направление дизайна

Концепт создан под руководством Филиппа Ромерса, бывшего руководителя дизайна экстерьера Audi. Formula 2030 получил двойные фары в стиле Thor’s Hammer, переднюю часть с центральным крылом и длинным капотом. Лобовое стекло оснащено одним центральным стеклоочистителем — это отсылка к гоночному прошлому Polestar, связанному с автомобилями Volvo в европейских кузовных чемпионатах.

Купеобразный силуэт, расширенные колёсные арки и новый цвет Nitrogen Blue должны подчеркнуть спортивную направленность модели. Задняя часть автомобиля напоминает кузов shooting brake: она имеет сильно наклонённое заднее стекло, крышку багажника и заметные аэродинамические элементы внизу. Четырёхспицевые колёса также названы прототипом будущего дизайна дисков Polestar.

Больше физических элементов управления

Интерьер Formula 2030 отличается от нынешних моделей марки. Вместо большого неподвижного центрального дисплея здесь используется изогнутый экран, охватывающий пространство за рулём и создающий ощущение кокпита. Дополнительный компактный сенсорный экран выдвигается из центральной консоли, а режимы движения переключаются физическим ползунком.

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В нижней части консоли установлены настраиваемые механические кнопки, которые можно заменять в соответствии с предпочтениями водителя. Концепт также имеет аналоговые регуляторы, переключатели и кнопки на руле. Генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер ранее заявил Autocar, что компания планирует добавить больше физических элементов управления после отзывов клиентов.

Техника для активного вождения

Передние кресла концепта оснащены активными боковыми валиками, которые надуваются при прохождении поворотов с высокими нагрузками. В багажнике предусмотрены отсеки для гоночных шлемов, а при открытой крышке багажника видны внешние резервуары подвески Öhlins.

Formula 2030 получил электронноуправляемые амортизаторы и систему управления по проводам без механической связи между водителем и передними колёсами. Polestar не уточнила, будут ли эти технологии применяться в серийных автомобилях. Кузов и салон концепта также выполнены из материалов устойчивого происхождения и биовыращенных материалов.

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