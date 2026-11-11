Google Fi начала развертывать функцию Super Network, которая позволяет смартфону автоматически переключаться между двумя мобильными операторами для улучшения соединения. Изначально возможность появляется у владельцев Pixel 9 и более новых моделей с eSIM, сообщает Engadget.

Автоматический выбор сети

Если устройство обнаружит медленное соединение, оно сможет самостоятельно перейти из сети одного оператора в сеть другого. Это должно помочь при потере покрытия или перегрузке сети без ручных настроек.

Google Fi не раскрывает названия операторов, входящих в Super Network. Engadget отмечает, что одним из них, вероятно, может быть T-Mobile, с которым сервис сотрудничал ранее. Более широкая доступность функции для других устройств ожидается в 2027 году.

Super Network и Wi-Fi Auto-Connect+ будут доступны без дополнительной платы пользователям тарифов Unlimited Premium и Flexible. Для международных путешественников обе функции будут работать более чем в 200 направлениях.

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Wi-Fi в помещениях и поддержка

Вместе с Super Network Google Fi запускает Wi-Fi Auto-Connect+, предназначенную для улучшения скорости передачи данных в помещениях, в том числе в торговых центрах и аэропортах. При наличии Wi-Fi устройство сможет подключиться к сети, а данные будут защищены автоматическим шифрованием.

Wi-Fi Auto-Connect+ сначала будет доступна на Pixel 5a и более новых моделях, а также на отдельных смартфонах Motorola и Samsung с OneUI 9 или более новой версией. Функция будет работать в выбранных локациях в США, Европе, Азии и Бразилии.

В приложении Google Fi также появится ИИ-агент Ask Fi. Он будет отвечать на вопросы, помогать по вопросам счетов и устранять проблемы с соединением в реальном времени; при этом пользователи смогут обращаться и к сотрудникам службы поддержки.

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