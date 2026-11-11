Google Fi запускає автоматичне перемикання між операторами — Engadget

Google Fi почала розгортати функцію Super Network, яка дає змогу смартфону автоматично перемикатися між двома мобільними операторами для поліпшення з’єднання. Спочатку можливість з’являється для власників Pixel 9 і новіших моделей з eSIM, повідомляє Engadget.

Автоматичний вибір мережі

Якщо пристрій виявить повільне з’єднання, він зможе самостійно перейти з мережі одного оператора до іншого. Це має допомогти у разі втрати покриття або перевантаження мережі без ручних налаштувань.

Google Fi не розкриває назви операторів, які входять до Super Network. Engadget зазначає, що одним із них, імовірно, може бути T-Mobile, з яким сервіс співпрацював раніше. Ширша доступність функції для інших пристроїв очікується у 2027 році.

Super Network і Wi-Fi Auto-Connect+ будуть доступні без додаткової плати для користувачів тарифів Unlimited Premium і Flexible. Для міжнародних мандрівників обидві функції працюватимуть більш ніж у 200 напрямках.

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Wi-Fi у приміщеннях і підтримка

Разом із Super Network Google Fi запускає Wi-Fi Auto-Connect+, призначену для поліпшення швидкості передавання даних у приміщеннях, зокрема в торговельних центрах та аеропортах. За наявності Wi-Fi пристрій зможе підключитися до мережі, а дані захищатимуться автоматичним шифруванням.

Wi-Fi Auto-Connect+ спершу буде доступна на Pixel 5a та новіших моделях, а також на окремих смартфонах Motorola і Samsung з OneUI 9 або новішою версією. Функція працюватиме у вибраних локаціях у США, Європі, Азії та Бразилії.

У застосунку Google Fi також з’явиться ШІ-агент Ask Fi. Він відповідатиме на запитання, допомагатиме з питаннями щодо рахунків і усуненням проблем зі з’єднанням у реальному часі; водночас користувачі зможуть звертатися і до працівників служби підтримки.

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