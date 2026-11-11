Google Fi rozpoczęło wdrażanie funkcji Super Network, która pozwala smartfonowi automatycznie przełączać się między dwoma operatorami komórkowymi w celu poprawy połączenia. Początkowo możliwość ta pojawia się dla właścicieli Pixela 9 i nowszych modeli z eSIM, informuje Engadget.

Automatyczny wybór sieci

Jeśli urządzenie wykryje wolne połączenie, będzie mogło samodzielnie przejść z sieci jednego operatora do drugiego. Ma to pomóc w przypadku utraty zasięgu lub przeciążenia sieci bez ręcznych ustawień.

Google Fi nie ujawnia nazw operatorów wchodzących w skład Super Network. Engadget zauważa, że jednym z nich prawdopodobnie może być T-Mobile, z którym usługa współpracowała wcześniej. Szersza dostępność funkcji dla innych urządzeń jest oczekiwana w 2027 roku.

Super Network i Wi-Fi Auto-Connect+ będą dostępne bez dodatkowych opłat dla użytkowników planów Unlimited Premium i Flexible. Dla podróżujących za granicę obie funkcje będą działać w ponad 200 kierunkach.

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Wi-Fi w pomieszczeniach i wsparcie

Wraz z Super Network Google Fi uruchamia Wi-Fi Auto-Connect+, zaprojektowane w celu poprawy szybkości przesyłania danych w pomieszczeniach, w tym w centrach handlowych i na lotniskach. Gdy Wi-Fi będzie dostępne, urządzenie będzie mogło połączyć się z siecią, a dane będą chronione automatycznym szyfrowaniem.

Wi-Fi Auto-Connect+ będzie początkowo dostępne na Pixelu 5a i nowszych modelach, a także na wybranych smartfonach Motoroli i Samsunga z OneUI 9 lub nowszą wersją. Funkcja będzie działać w wybranych lokalizacjach w USA, Europie, Azji i Brazylii.

W aplikacji Google Fi pojawi się także agent AI Ask Fi. Będzie odpowiadać na pytania, pomagać w kwestiach dotyczących rachunków i rozwiązywaniu problemów z połączeniem w czasie rzeczywistym; użytkownicy będą mogli również kontaktować się z pracownikami wsparcia.

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