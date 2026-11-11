Akcjonariusze brytyjskiego taniego przewoźnika easyJet zatwierdzili zaproponowane przez Apollo przejęcie linii lotniczej o wartości 5,7 mld funtów, czyli 7,6 mld dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca marca 2027 roku, pod warunkiem uzyskania zgód sądowych i regulacyjnych, informuje AeroTime.

Wyniki głosowania

Na zwołanym przez sąd zgromadzeniu akcjonariuszy za przejęciem zagłosowało 97,07% uczestników głosowania. Na odrębnym walnym zgromadzeniu 96,67% głosów poparło uchwałę w sprawie realizacji transakcji i zmiany statutu easyJet.

Gotówkowa oferta Apollo wycenia jedną akcję easyJet na 7,15 funta. Akcjonariuszom umożliwiono także wymianę wszystkich ich akcji na nienotowane akcje nowej spółki matki. Założyciel przewoźnika sir Stelios Haji-Ioannou i jego rodzina, którzy w chwili ogłoszenia transakcji posiadali około 15,3% akcji easyJet, wybrali tę opcję.

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Warunki dla nowego właściciela

Podczas walnego zgromadzenia easyJet zawiesił prawa głosu z 233,9 mln akcji należących do inwestorów spoza UE. Zrobiono to w celu przestrzegania europejskich zasad dotyczących własności i kontroli. Według linii lotniczej inwestorzy z UE posiadali w czasie zgromadzenia 35,07% jej akcji.

Zgodnie z proponowaną strukturą własności fundusze Apollo będą posiadać nie więcej niż 49,9% nowej spółki matki. Apollo zobowiązało się także zachować siedzibę główną easyJet w Wielkiej Brytanii oraz certyfikaty przewoźnika lotniczego w Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii. Po sfinalizowaniu transakcji easyJet ma, jak się oczekuje, wycofać się z notowań na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie jego akcje były notowane przez ponad 25 lat.

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