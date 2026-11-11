Акціонери easyJet підтримали поглинання Apollo за £5,7 млрд — AeroTime

Акціонери британського лоукостера easyJet схвалили запропоноване Apollo поглинання авіаперевізника вартістю £5,7 млрд, або $7,6 млрд. Угоду планують завершити до кінця березня 2027 року за умови отримання судових і регуляторних дозволів, повідомляє AeroTime.

Результати голосування

На скликаних судом зборах акціонерів за поглинання проголосували 97,07% учасників голосування. На окремих загальних зборах 96,67% голосів підтримали резолюцію про реалізацію угоди та внесення змін до статуту easyJet.

Грошова пропозиція Apollo оцінює одну акцію easyJet у £7,15. Акціонерам також надали можливість обміняти всі свої акції на нелістинговані акції нової материнської компанії. Засновник перевізника сер Стеліос Хаджі-Іоанну та його родина, яким на час оголошення угоди належало близько 15,3% акцій easyJet, обрали цей варіант.

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Умови для нового власника

Під час загальних зборів easyJet призупинила право голосу за 233,9 млн акцій, що належать інвесторам не з ЄС. Це було зроблено для дотримання європейських правил щодо власності та контролю. За даними авіакомпанії, інвесторам із ЄС на час зборів належали 35,07% її акцій.

За запропонованою структурою власності фонди Apollo матимуть не більш як 49,9% нової материнської компанії. Apollo також зобов’язалася зберегти штаб-квартиру easyJet у Великій Британії та сертифікати експлуатанта авіакомпанії у Великій Британії, Австрії та Швейцарії. Після завершення угоди easyJet, як очікується, припинить лістинг на Лондонській фондовій біржі, де її акції торгувалися понад 25 років.

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