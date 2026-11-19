Компанія Intuit домовилася продати платформу email-маркетингу Mailchimp компанії Bending Spoons приблизно за 3,68 млрд доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Умови угоди

Угода передбачає виплату 3,31 млрд доларів готівкою та 368 млн доларів акціями Bending Spoons. Її завершення очікують на початку 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Intuit заявили, що продаж Mailchimp дасть змогу компанії зосередитися на продуктах для малого бізнесу на основі штучного інтелекту. Грошові надходження від операції Intuit планує спрямувати на викуп власних акцій.

Придбання у 2021 році

Intuit придбала Mailchimp у 2021 році приблизно за 12 млрд доларів. Тоді це було найбільше придбання в історії компанії. Після угоди платформа email-маркетингу увійшла до портфеля програмного забезпечення Intuit для малого бізнесу.

Читай нас у