Компания Intuit договорилась продать платформу email-маркетинга Mailchimp компании Bending Spoons примерно за $3,68 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Условия сделки

Сделка предусматривает выплату $3,31 млрд наличными и $368 млн акциями Bending Spoons. Ее завершение ожидается в начале 2027 года.

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В Intuit заявили, что продажа Mailchimp позволит компании сосредоточиться на продуктах для малого бизнеса, основанных на искусственном интеллекте. Денежные поступления от сделки Intuit планирует направить на выкуп собственных акций.

Приобретение в 2021 году

Intuit приобрела Mailchimp в 2021 году примерно за $12 млрд. Тогда это было крупнейшее приобретение в истории компании. После сделки платформа email-маркетинга вошла в портфель программного обеспечения Intuit для малого бизнеса.

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