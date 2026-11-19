Firma Intuit zgodziła się sprzedać platformę marketingu e-mailowego Mailchimp firmie Bending Spoons za około 3,68 mld dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Warunki transakcji

Transakcja przewiduje wypłatę 3,31 mld dolarów w gotówce oraz 368 mln dolarów w akcjach Bending Spoons. Jej sfinalizowanie jest oczekiwane na początku 2027 roku.

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W Intuit oświadczono, że sprzedaż Mailchimp pozwoli firmie skoncentrować się na produktach dla małych przedsiębiorstw opartych na sztucznej inteligencji. Intuit planuje przeznaczyć wpływy gotówkowe z transakcji na odkup własnych akcji.

Przejęcie w 2021 roku

Intuit przejęła Mailchimp w 2021 roku za około 12 mld dolarów. Wówczas było to największe przejęcie w historii firmy. Po transakcji platforma marketingu e-mailowego weszła do portfela oprogramowania Intuit dla małych przedsiębiorstw.

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