W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i San Francisco, aktywiści sprzeciwiający się rozwojowi sztucznej inteligencji przeprowadzili akcje przed siedzibą Nasdaq na Times Square oraz biurem firmy Anthropic. Protesty odbyły się w dniu debiutu Anthropic na amerykańskim rynku akcji przy wycenie 2 bln dolarów. Podczas demonstracji w Nowym Jorku zatrzymano kilku uczestników, informuje The Guardian.

Rekordowa oferta akcji

Założona w 2021 roku firma Anthropic przeprowadziła w tym tygodniu największą w historii pierwszą ofertę publiczną, pozyskując około 81 mld dolarów. Firma zamierza przeznaczyć środki na dalszy rozwój rodziny generatywnych modeli Claude.

Na akcji w Nowym Jorku zgromadziło się około 30 osób. Trzymali flagi z hasłami „STOP TECH OLIGARCHS” i „FREEZE AI: END ICE, END WAR”. Senatorka stanu Nowy Jork Aber Kavas oświadczyła, że inwestycje w sztuczną inteligencję odbywają się bezpośrednio kosztem inwestycji w ludzi.

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Obawy uczestników

Jeden z uczestników akcji, Jose Gonzalez, który pracuje jako badacz polityki w organizacji non-profit New York Communities for Change, oświadczył, że potrzebne są surowsze regulacje rozwoju AI w USA. Uczestnicy protestu wymieniali również wśród swoich obaw kwestie bezpieczeństwa środowiskowego i narodowego, kamery Flock, a także powiązania AI z amerykańską służbą imigracyjną i celną oraz organami ścigania.

Akcja w San Francisco

Przed siedzibą Anthropic w centrum San Francisco do godziny 11:00 zgromadziło się około trzech tuzinów uczestników z dwóch grup. Aktywistka Sydney von Arx z Ban RSI wezwała do globalnego zakazu rekurencyjnego samodoskonalenia — procesu, w którym AI uczy się, jak stawać się lepsza. Według niej systemy AI nie powinny tworzyć innych systemów AI. Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei również wcześniej ostrzegał, że taki proces może wyprzedzić ludzką zdolność do kontrolowania systemów.

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