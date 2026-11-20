在美国纽约和旧金山，反对发展人工智能的活动人士在时代广场的纳斯达克总部以及Anthropic公司办公室外举行了示威。抗议活动发生在Anthropic以2万亿美元估值在美国股市首日亮相当天。纽约示威期间，数名参与者被拘留，《卫报》报道。

创纪录的股票发行

成立于2021年的Anthropic本周进行了史上规模最大的首次公开募股，筹集约810亿美元。该公司计划将资金用于进一步开发Claude生成式模型家族。

纽约的活动聚集了约30人。他们举着写有“STOP TECH OLIGARCHS”和“FREEZE AI: END ICE, END WAR”的旗帜。纽约州参议员阿伯·卡瓦斯表示，对人工智能的投资是直接以对人的投资为代价进行的。

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参与者的担忧

活动参与者之一何塞·冈萨雷斯在非营利组织New York Communities for Change担任政策研究员。他表示，美国需要对人工智能发展实施更严格的监管。抗议参与者还将环境与国家安全、Flock摄像头，以及人工智能与美国移民和海关执法局及执法机构的联系列为担忧事项。

旧金山的活动

到11:00，来自两个团体的约三十名参与者聚集在Anthropic位于旧金山市中心的总部前。Ban RSI活动人士悉尼·冯·阿克斯呼吁全球禁止递归自我改进——即人工智能自我学习以变得更完善的过程。她表示，人工智能系统不应创造其他人工智能系统。Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊此前也曾警告，这一过程可能会超越人类控制这些系统的能力。

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