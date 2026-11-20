В США, в Нью-Йорке и Сан-Франциско, активисты, выступающие против развития искусственного интеллекта, провели акции возле штаб-квартиры Nasdaq на Таймс-сквер и офиса компании Anthropic. Протесты состоялись в день дебюта Anthropic на американском фондовом рынке с оценкой в 2 трлн долларов. Во время демонстрации в Нью-Йорке были задержаны несколько участников, сообщает The Guardian.

Рекордное размещение акций

Основанная в 2021 году Anthropic на этой неделе провела крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций, привлекши около 81 млрд долларов. Компания намерена направить средства на дальнейшую разработку семейства генеративных моделей Claude.

На акции в Нью-Йорке собрались около 30 человек. Они держали флаги с надписями «STOP TECH OLIGARCHS» и «FREEZE AI: END ICE, END WAR». Сенатор штата Нью-Йорк Абер Кавас заявила, что инвестиции в искусственный интеллект осуществляются напрямую за счет инвестиций в людей.

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Опасения участников

Один из участников акции Хосе Гонсалес, работающий исследователем политики в некоммерческой организации New York Communities for Change, заявил о необходимости более строгого регулирования развития ИИ в США. Участники протеста также называли среди своих опасений экологическую и национальную безопасность, камеры Flock, а также связи ИИ с Иммиграционной и таможенной службой США и правоохранительными органами.

Акция в Сан-Франциско

Перед штаб-квартирой Anthropic в центре Сан-Франциско к 11:00 собрались около трех десятков участников из двух групп. Активистка Сидни фон Аркс из Ban RSI призвала к глобальному запрету рекурсивного самосовершенствования — процесса, при котором ИИ обучает себя становиться лучше. По ее словам, системы ИИ не должны создавать другие системы ИИ. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи ранее также предупреждал, что такой процесс может опередить человеческую способность контролировать системы.

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