У США, в Нью-Йорку та Сан-Франциско, активісти, які виступають проти розвитку штучного інтелекту, провели акції біля штаб-квартири Nasdaq на Таймс-сквер і офісу компанії Anthropic. Протести відбулися в день дебюту Anthropic на американському фондовому ринку з оцінкою у 2 трлн доларів. Під час демонстрації у Нью-Йорку затримали кількох учасників, повідомляє The Guardian.

Рекордне розміщення акцій

Заснована у 2021 році Anthropic цього тижня провела найбільше в історії первинне публічне розміщення акцій, залучивши близько 81 млрд доларів. Компанія має намір спрямувати кошти на подальшу розробку сімейства генеративних моделей Claude.

На акції в Нью-Йорку зібралися приблизно 30 людей. Вони тримали прапори з написами «STOP TECH OLIGARCHS» і «FREEZE AI: END ICE, END WAR». Сенаторка штату Нью-Йорк Абер Кавас заявила, що інвестиції у штучний інтелект відбуваються прямим коштом інвестицій у людей.

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Занепокоєння учасників

Один з учасників акції Хосе Гонсалес, який працює дослідником політики в некомерційній організації New York Communities for Change, заявив про потребу суворішого регулювання розвитку ШІ у США. Учасники протесту також називали серед своїх занепокоєнь екологічну та національну безпеку, камери Flock, а також зв’язки ШІ з Імміграційною та митною службою США і правоохоронними органами.

Акція у Сан-Франциско

Перед штаб-квартирою Anthropic у центрі Сан-Франциско до 11:00 зібралися приблизно три десятки учасників із двох груп. Активістка Сідні фон Аркс із Ban RSI закликала до глобальної заборони рекурсивного самовдосконалення — процесу, за якого ШІ навчає себе ставати досконалішим. За її словами, системи ШІ не повинні створювати інші системи ШІ. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї раніше також попереджав, що такий процес може випередити людську здатність контролювати системи.

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