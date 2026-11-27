Dwie chińskie firmy zainstalowały zaawansowane systemy sztucznej inteligencji Nvidia Blackwell w centrum danych w Szanghaju powiązanym z Alice Huang i singapurską firmą Megaspeed. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Bloomberg, który przeanalizował dokumenty złożone chińskim regulatorom.

Kredyty zabezpieczone sprzętem serwerowym

Według Bloomberga firma Shanghai Shuoyao wykorzystała szafę serwerową GB300 NVL72 jako zabezpieczenie, aby uzyskać kredyt w wysokości 96 mln juanów, czyli około 14 mln dolarów, od Shanghai Innovation Bank. System GB300 NVL72 należy do najwydajniejszych systemów obliczeniowych Nvidia dla AI i zawiera 72 chipy Blackwell Ultra oraz 36 procesorów Grace.

Inna firma, Shanghai Kezhan, również poinformowała o zainstalowaniu serwera GB200 w tym samym obiekcie. Pod koniec 2025 roku otrzymała kredyt w wysokości 90 mln juanów od firmy leasingu finansowego należącej do instytucji rządu Szanghaju.

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Pochodzenie sprzętu

Ujawnione informacje stały się pierwszym dokumentalnym dowodem na to, że procesory Nvidia Blackwell trafiły do centrum danych powiązanego z Huang i Megaspeed. Prezydent USA Donald Trump publicznie sprzeciwiał się trafianiu zaawansowanych chipów do Chin.

Bloomberg prześledził numer seryjny szafy GB300 do tajwańskiego producenta Gigabyte Technology, który składa serwery z chipami Nvidia. Firma Gigabyte nie ujawniła pierwotnego nabywcy, powołując się na politykę korporacyjną, ale oświadczyła, że przestrzega obowiązujących przepisów. Shanghai Shuoyao potwierdziła świadczenie usług dla Megaspeed i określiła tę relację jako zwykłą współpracę handlową. Megaspeed jest objęta dochodzeniem USA w związku z zarzutami przekierowywania chipów Nvidia do Chin, jednak zaprzecza naruszeniom. Bloomberg zaznaczył, że nie znalazł dowodów na to, iż to właśnie Megaspeed przekierowała sprzęt wykryty w Szanghaju.

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