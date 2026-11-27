两家中国公司在与爱丽丝·黄及新加坡公司Megaspeed有关联的一座上海数据中心安装了先进的英伟达Blackwell人工智能系统。据阿纳多卢通讯社报道，彭博社查阅了提交给中国监管机构的文件。

以服务器设备担保的贷款

据彭博社报道，上海硕耀将一台GB300 NVL72服务器机架作为抵押，从上海创新银行获得了9600万元人民币、约合1400万美元的贷款。GB300 NVL72系统属于英伟达最强大的人工智能计算系统之一，配备72枚Blackwell Ultra芯片和36颗Grace处理器。

另一家公司上海科展也报告称，在同一设施安装了一台GB200服务器。2025年底，该公司从一家由上海市政府机构所有的融资租赁公司获得了9000万元人民币贷款。

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设备来源

这些披露成为首份书面证据，证明英伟达Blackwell处理器已进入与黄及Megaspeed有关联的数据中心。美国总统唐纳德·特朗普曾公开反对先进芯片流入中国。

彭博社将GB300机架的序列号追溯至台湾制造商技嘉科技，该公司组装搭载英伟达芯片的服务器。技嘉以公司政策为由未披露最初买家，但表示遵守适用法律。上海硕耀确认向Megaspeed提供服务，并称这种关系是普通商业合作。Megaspeed因被指控将英伟达芯片转运至中国而受到美国调查，但其否认存在违规行为。彭博社指出，未发现证据表明正是Megaspeed转运了在上海发现的设备。

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