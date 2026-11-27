Две китайские компании установили передовые системы искусственного интеллекта Nvidia Blackwell в дата-центре в Шанхае, связанном с Алис Хуан и сингапурской компанией Megaspeed. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Bloomberg, изучившее документы, поданные китайским регуляторам.

Кредиты под серверное оборудование

По данным Bloomberg, компания Shanghai Shuoyao использовала серверную стойку GB300 NVL72 в качестве залога для получения кредита на 96 млн юаней, или около 14 млн долларов США, от Shanghai Innovation Bank. Система GB300 NVL72 относится к наиболее мощным вычислительным системам Nvidia для ИИ и содержит 72 чипа Blackwell Ultra и 36 процессоров Grace.

Другая компания, Shanghai Kezhan, также сообщила об установке сервера GB200 на этом же объекте. В конце 2025 года она получила кредит на 90 млн юаней от компании финансового лизинга, принадлежащей учреждению правительства Шанхая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Происхождение оборудования

Эти раскрытия стали первым документальным свидетельством того, что процессоры Nvidia Blackwell попали в дата-центр, связанный с Хуан и Megaspeed. Президент США Дональд Трамп публично выступал против попадания передовых чипов в Китай.

Bloomberg отследил серийный номер стойки GB300 до тайваньского производителя Gigabyte Technology, который собирает серверы с чипами Nvidia. Компания Gigabyte не раскрыла первоначального покупателя, сославшись на корпоративную политику, но заявила о соблюдении применимого законодательства. Shanghai Shuoyao подтвердила предоставление услуг Megaspeed и назвала эти отношения обычным коммерческим сотрудничеством. Megaspeed находится под расследованием США из-за обвинений в перенаправлении чипов Nvidia в Китай, однако отрицает нарушения. Bloomberg отметил, что не нашел доказательств того, что именно Megaspeed перенаправила обнаруженное в Шанхае оборудование.

Читай нас в