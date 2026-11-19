Przewodniczący Komisji Budżetowej Senatu USA, republikanin Ron Johnson, 18 listopada zaproponował, aby po wyczerpaniu rezerw funduszu powierniczego Social Security przekazywać do niego środki z funduszu ogólnego Departamentu Skarbu USA. Według zamysłu autora pozwoliłoby to utrzymać pełną wysokość świadczeń dla beneficjentów, informuje Fortune.

Ryzyko cięć świadczeń

Rezerwy funduszu powierniczego Social Security mogą wyczerpać się w ciągu mniej niż sześciu lat. Zgodnie z obowiązującym prawem skutkowałoby to automatycznym obniżeniem świadczeń o około 22%, ponieważ program może wypłacać wyłącznie środki dostępne w funduszu.

Według Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego (CRFB) takie cięcie oznaczałoby dla przeciętnego beneficjenta około 500 dolarów mniej miesięcznie. Świadczenia Social Security otrzymuje około 70 mln osób.

Ocena CRFB

CRFB nazywa inicjatywę ustawą Stop Scaring Seniors Act. Według szacunków organizacji finansowanie świadczeń z funduszu ogólnego po wyczerpaniu rezerw mogłoby zwiększyć dług publiczny USA o 190 bln dolarów w ciągu 75 lat, w ujęciu skorygowanym o inflację. Odpowiada to 165% PKB.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prezydentka CRFB Maya MacGuineas oświadczyła, że postrzega projekt ustawy jako cyniczne schlebianie wyborcom, które unika rzeczywistych rozwiązań dla przyszłości Social Security. Zasugerowała również, że samo przyjęcie takiej inicjatywy mogłoby zaniepokoić rynek obligacji i wywołać wstrząsy finansowe.

W poprzedniej analizie CRFB wskazano, że finansowanie Social Security z ogólnych dochodów państwa mogłoby podnieść stopy procentowe o około 2,6 punktu procentowego w porównaniu z utrzymaniem mechanizmu funduszu powierniczego.

Stanowisko senatora

Johnson twierdzi, że Amerykanie byli wprowadzani w błąd w kwestii finansowania Social Security. W raporcie Komisji Budżetowej Senatu opublikowanym tego samego dnia prognozuje się niedobór programu wynoszący około 511 mld dolarów do 2032 roku.

Według senatora składki pracowników zostały już wydane na świadczenia dla obecnych beneficjentów lub inne programy rządowe, a przyszłe świadczenia będą finansowane przez kolejne pokolenia pracowników i z pożyczek. MacGuineas zgodziła się, że problem ogólnego deficytu budżetowego należy rozwiązać, lecz podkreśliła, że proponowana ustawa nie eliminuje problemu finansowania Social Security, a jednocześnie zwiększa dług.

Czytaj nas na