美国参议院预算委员会主席、共和党人罗恩·约翰逊11月18日提议，在Social Security信托基金储备耗尽后，从美国财政部普通基金向该基金划拨资金。根据提案人的设想，这将能够维持受益人全额领取福利，《财富》报道。

福利削减风险

Social Security信托基金的储备可能在不到六年内耗尽。根据现行法律，这将导致福利自动削减约22%，因为该项目只能支付基金中现有的资金。

负责任联邦预算委员会（CRFB）称，这样的削减意味着普通受益人每月将少约500美元。约有7000万人领取Social Security福利。

CRFB的评估

CRFB将该倡议称为《停止吓唬老年人法案》（Stop Scaring Seniors Act）。该组织估计，在储备耗尽后从普通基金为福利提供资金，可能会在75年内使美国国债增加190万亿美元，按经通胀调整的价格计算。这相当于国内生产总值的165%。

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CRFB主席马娅·麦吉尼斯表示，她认为该法案是避开Social Security未来真正解决方案的玩世不恭的讨好行为。她还推测，此类倡议一旦获得通过，本身就可能令债券市场感到不安，并引发金融动荡。

CRFB此前的一项分析指出，与保留信托基金机制相比，从政府一般收入中为Social Security提供资金可能会使利率提高约2.6个百分点。

参议员的立场

约翰逊称，美国民众在Social Security的资金来源问题上受到误导。参议院预算委员会于同日发布的一份报告预计，到2032年，该项目将出现约5110亿美元的资金缺口。

这名参议员表示，劳动者缴款已经被用于向现有受益人支付福利或其他政府项目，而未来福利将由后代劳动者和借款提供资金。麦吉尼斯同意应解决整体预算赤字问题，但强调拟议法律并未解决Social Security的筹资问题，同时还会增加债务。

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