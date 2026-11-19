一名美国官员表示，伊朗加大了对波斯湾和霍尔木兹海峡船只的袭击，并开始使用反舰巡航导弹。他表示，这类武器比无人机危险得多，《耶路撒冷邮报》报道。

关于船只遇袭的消息

英国海上贸易行动组织UKMTO近日报告称，每天发生数起针对船只的袭击，并将其与伊朗联系起来。与此同时，这名美国官员表示，周三有2800万桶石油通过霍尔木兹海峡。他表示，这比文中提到的战争开始前通过该海峡的石油还要多。

美军调动

美国继续加强在该地区的军事存在。据社交平台X上追踪美军调动的账号称，搭载第13海军陆战队远征部队的两栖攻击舰“马金岛”号正穿越南中国海前往中东。

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该舰正以16.2节的速度接近马六甲海峡。以这一速度，它可能在约10天后、即11月底抵达美国中央司令部责任区。目前尚不清楚“马金岛”号将加入已在CENTCOM区域行动的“拳师”号，还是取代后者。

以色列和美国官员还告诉《耶路撒冷邮报》，美国总统唐纳德·特朗普并未排除对伊朗采取军事行动的可能性，并继续考虑实施打击的选项。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡近日就伊朗问题举行了数次高级别会议。

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