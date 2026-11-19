Amerykański urzędnik oświadczył, że Iran zintensyfikował ataki na statki w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz oraz zaczął stosować przeciwokrętowe pociski manewrujące. Według niego taka broń jest znacznie groźniejsza niż drony, informuje Jerusalem Post.

Doniesienia o atakach na statki

Brytyjska służba UK Maritime Trade Operations, UKMTO, w ostatnich dniach informowała o kilku atakach na statki dziennie, które wiązała z Iranem. Jednocześnie amerykański urzędnik powiedział, że w środę przez Cieśninę Ormuz przepłynęło 28 mln baryłek ropy. Według niego jest to więcej, niż przechodziło przez cieśninę jeszcze przed rozpoczęciem wojny wspomnianej w materiale.

Przemieszczanie sił amerykańskich

USA nadal zwiększają obecność wojskową w regionie. Według kont w serwisie społecznościowym X, które śledzą przemieszczanie amerykańskich sił, okręt desantowy USS Makin Island z 13. Ekspedycyjną Jednostką Piechoty Morskiej zmierza przez Morze Południowochińskie na Bliski Wschód.

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Okręt zbliża się do Cieśniny Malakka z prędkością 16,2 węzła. Przy takiej prędkości może dotrzeć do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA za około 10 dni, pod koniec listopada. Obecnie nie wiadomo, czy USS Makin Island dołączy do USS Boxer, który już działa w obszarze CENTCOM, czy go zastąpi.

Izraelscy i amerykańscy urzędnicy powiedzieli również Jerusalem Post, że prezydent USA Donald Trump nie wykluczył możliwości działań wojskowych przeciwko Iranowi i nadal rozważa wariant uderzenia. Premier Izraela Binjamin Netanjahu odbył w ostatnich dniach kilka spotkań na wysokim szczeblu dotyczących Iranu.

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