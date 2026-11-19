Американский чиновник заявил, что Иран активизировал атаки на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе и начал применять противокорабельные крылатые ракеты. По его словам, такое оружие значительно опаснее беспилотников, сообщает Jerusalem Post.

Сообщения об атаках на суда

Британская служба морских торговых операций UKMTO в последние дни сообщала о нескольких атаках на суда в день, которые она связывала с Ираном. В то же время американский чиновник сказал, что в среду через Ормузский пролив прошло 28 млн баррелей нефти. По его словам, это больше, чем проходило через пролив еще до начала упомянутой в материале войны.

Перемещение американских сил

США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. По данным аккаунтов в социальной сети X, отслеживающих перемещение американских сил, десантный корабль USS Makin Island с 13-м экспедиционным подразделением морской пехоты направляется через Южно-Китайское море на Ближний Восток.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Корабль приближается к Малаккскому проливу со скоростью 16,2 узла. При такой скорости он может прибыть в зону ответственности Центрального командования США примерно через 10 дней, в конце ноября. Пока неизвестно, присоединится ли USS Makin Island к USS Boxer, который уже действует в зоне CENTCOM, или заменит его.

Израильские и американские чиновники также сообщили Jerusalem Post, что президент США Дональд Трамп не исключил возможности военных действий против Ирана и продолжает рассматривать вариант удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни провел несколько встреч высокого уровня по Ирану.

Читай нас в