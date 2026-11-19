Председатель Бюджетного комитета Сената США, республиканец Рон Джонсон, 18 ноября предложил после исчерпания резервов трастового фонда Social Security перечислять в него средства из общего фонда Казначейства США. По замыслу автора, это позволит сохранить полный объем выплат получателям, сообщает Fortune.

Риск сокращения выплат

Резервы трастового фонда Social Security могут исчерпаться менее чем за шесть лет. Согласно действующему законодательству, это привело бы к автоматическому сокращению выплат примерно на 22%, поскольку программа может выплачивать только средства, имеющиеся в фонде.

По данным Комитета за ответственный федеральный бюджет (CRFB), такое сокращение означало бы для среднего получателя примерно на $500 меньше ежемесячно. Выплаты Social Security получают около 70 млн человек.

Оценка CRFB

CRFB называет инициативу Stop Scaring Seniors Act. По оценке организации, финансирование выплат из общего фонда после исчерпания резервов может увеличить государственный долг США на $190 трлн за 75 лет в ценах с поправкой на инфляцию. Это равно 165% ВВП.

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Президент CRFB Майя Макгиннес заявила, что рассматривает законопроект как циничное заигрывание, которое избегает реальных решений относительно будущего Social Security. Она также предположила, что само принятие такой инициативы могло бы встревожить рынок облигаций и вызвать финансовые потрясения.

В предыдущем анализе CRFB отмечалось, что финансирование Social Security из общих доходов государства может повысить процентные ставки примерно на 2,6 процентного пункта по сравнению с сохранением механизма трастового фонда.

Позиция сенатора

Джонсон утверждает, что американцев вводили в заблуждение относительно финансирования Social Security. В отчете Бюджетного комитета Сената, опубликованном в тот же день, прогнозируется дефицит программы примерно на $511 млрд к 2032 году.

По словам сенатора, взносы работников уже были потрачены на выплаты нынешним получателям или другие государственные программы, а будущие выплаты будут финансироваться за счет следующих поколений работников и заимствований. Макгиннес согласилась, что проблему общего бюджетного дефицита следует решать, но подчеркнула: предложенный закон не устраняет проблему финансирования Social Security и одновременно наращивает долг.

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