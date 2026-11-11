英国廉价航空公司easyJet的股东已批准Apollo提出的收购该航空公司的方案，交易价值57亿英镑，即76亿美元。该交易计划在获得法院和监管批准的前提下，于2027年3月底前完成，AeroTime报道称。

投票结果

在法院召集的股东大会上，97.07%的投票参与者投票支持该收购。在另一次股东大会上，96.67%的投票支持实施该交易并修改easyJet公司章程的决议。

Apollo的现金报价将每股easyJet股票估值为7.15英镑。股东还可以选择将其全部股份交换为新母公司的非上市股份。该航空公司的创始人斯泰利奥斯·哈吉-约安努爵士及其家族在交易宣布时持有约15.3%的easyJet股份，他们选择了这一方案。

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对新所有者的条件

在股东大会期间，easyJet暂停了非欧盟投资者持有的2.339亿股股票的投票权。此举是为了遵守欧洲有关所有权和控制权的规定。该航空公司表示，在大会召开时，欧盟投资者持有其35.07%的股份。

按照拟议的所有权结构，Apollo基金将持有新母公司不超过49.9%的股份。Apollo还承诺保留easyJet位于英国的总部，以及该航空公司在英国、奥地利和瑞士的运营许可证。交易完成后，easyJet预计将从伦敦证券交易所退市，其股票已在那里交易超过25年。

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