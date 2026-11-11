Акционеры британского лоукостера easyJet одобрили предложенное Apollo поглощение авиаперевозчика стоимостью £5,7 млрд, или $7,6 млрд. Сделку планируют завершить до конца марта 2027 года при условии получения судебных и регуляторных разрешений, сообщает AeroTime.

Результаты голосования

На созванном судом собрании акционеров за поглощение проголосовали 97,07% участников голосования. На отдельном общем собрании 96,67% голосов поддержали резолюцию о реализации сделки и внесении изменений в устав easyJet.

Денежное предложение Apollo оценивает одну акцию easyJet в £7,15. Акционерам также предоставили возможность обменять все свои акции на нелистингованные акции новой материнской компании. Основатель перевозчика сэр Стелиос Хаджи-Иоанну и его семья, которым на момент объявления сделки принадлежало около 15,3% акций easyJet, выбрали этот вариант.

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Условия для нового владельца

Во время общего собрания easyJet приостановила право голоса по 233,9 млн акций, принадлежащих инвесторам не из ЕС. Это было сделано для соблюдения европейских правил в отношении собственности и контроля. По данным авиакомпании, инвесторам из ЕС на момент собрания принадлежало 35,07% ее акций.

Согласно предложенной структуре собственности, фонды Apollo будут владеть не более чем 49,9% новой материнской компании. Apollo также обязалась сохранить штаб-квартиру easyJet в Великобритании и сертификаты эксплуатанта авиакомпании в Великобритании, Австрии и Швейцарии. После завершения сделки easyJet, как ожидается, прекратит листинг на Лондонской фондовой бирже, где ее акции торговались более 25 лет.

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