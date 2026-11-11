Jak podaje CBC, dwa izraelskie uderzenia wojskowe zniszczyły obozy dla osób przesiedlonych na południe od miasta Gaza. Wideo opublikowane przez nadawcę zarejestrowało moment uderzenia w pobliżu jednego z tych obozów 10 listopada.

Sekwencja wydarzeń

W materiale podano, że przed głównym uderzeniem mieszkaniec obozu otrzymał ostrzegawczy telefon. Następnie doszło do mniejszego uderzenia drona, a później — do głównego uderzenia w pobliżu obozu.

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Nagrania wideo

W podpisie pod zdjęciem CBC wskazało, że po izraelskim uderzeniu wojskowym palił się namiot w obozie dla osób przesiedlonych niedaleko miasta Gaza. Podpis ten towarzyszy kadrowi opublikowanemu wraz z reportażem wideo.

Tytuł materiału wideo CBC bezpośrednio wskazuje, że obozy zostały zniszczone w wyniku dwóch izraelskich uderzeń wojskowych. Nagranie trwa 1 minutę i 17 sekund i zostało opublikowane 11 listopada 2026 roku jako materiał wideo informacyjny.

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