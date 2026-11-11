W Norwegii prywatne numery telefonów ministra obrony oraz szefów struktur wywiadowczych, bezpieczeństwa i policji znaleziono w dark webie i na dwóch rosyjskich platformach internetowych. Jak podaje RMF24, poinformowały o tym norweska gazeta Aftenposten i wydanie Politiforum.

Czyje dane ujawniono

Wśród osób, których dane kontaktowe ujawniono, znaleźli się minister obrony Tore O. Sandvik, szef wywiadu wojskowego Lars Lervik, szefowa kontrwywiadu PST Beate Gangås, dyrektor Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa NSM Arne Christian Haugstøyl oraz komendant główny policji Norwegii Håkon Skulstad.

Informacje o wycieku odkrył włoski specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Andrea Mavilla. Powiadomił o tym norweską policję i PST, a także przekazał Aftenposten część znalezionych materiałów, w tym adresy e-mail. Redakcja gazety sprawdziła numery telefonów i potwierdziła ich autentyczność.

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Reakcja służb i ocena eksperta

PST i norweski wywiad wojskowy nie skomentowały informacji opublikowanych przez media. Pål Buværp, przedstawiciel państwowego Norweskiego Instytutu Badań nad Obronnością, nazwał incydent zagrożeniem i ostrzeżeniem.

Jak powiedział, Rosja wcześniej stosowała podobne metody wobec urzędników, wojskowych i dziennikarzy, aby wywołać u nich niepokój i uczynić ich podatnymi na działania innych stron. Buværp zaznaczył, że sens takiego sygnału może sprowadzać się do zademonstrowania wiedzy o tych osobach i monitorowania ich.

Andrea Mavilla informował już o podobnych przypadkach we Włoszech: w kwietniu 2025 roku ujawnił dane dotyczące premier Giorgii Meloni i prezydenta Sergia Mattarelli. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani 7 listopada oświadczył, że cyberprzestępcy rozpowszechniają jego prywatne dane w dark webie.

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