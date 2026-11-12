Prokuratura w Gdańsku w Polsce wysłała do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego pismo dotyczące jego przesłuchania w charakterze świadka. Poinformowało o tym RMF24. Przesłuchanie dotyczy śledztwa w sprawie okoliczności nabycia przez Nawrockiego i jego żonę kawalerki w Gdańsku.

Datę przesłuchania wyznaczy prezydent

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusza Duszyńskiego pismo do kancelarii prezydenta wysłano 9 listopada. Decyzję o przesłuchaniu Nawrockiego podjął prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście po przesłuchaniu notariusza i uzyskaniu dokumentów z ksiąg wieczystych.

Prokuratura nie wyznaczyła stałego terminu czynności procesowej, pozostawiając wybór czasu głowie państwa. Według rzecznika przesłuchanie najprawdopodobniej odbędzie się w miejscu, w którym prezydent wykonuje obowiązki służbowe.

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Śledztwo w sprawie mieszkania

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła śledztwo 13 czerwca 2025 roku. Dotyczy ono podejrzenia oszustwa na szkodę Jerzego Ż. w latach 2012–2017. Śledczy ustalają, czy mężczyzna mógł zostać wprowadzony w błąd, w szczególności co do zapłaty pełnej kwoty za mieszkanie oraz zamiaru zapewnienia mu opieki.

Sprawa zyskała rozgłos po publikacji Onetu podczas kampanii prezydenckiej. Portal podał, że Nawrocki, wbrew wcześniejszym deklaracjom, był właścicielem nie jednego, lecz dwóch mieszkań. Nawrocki i jego sztab wyjaśniali, że mieszkanie zostało przekazane mu przez starszego mężczyznę w zamian za opiekę nad nim. Jednocześnie Jerzy Ż. trafił do domu pomocy społecznej.

Do prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nabyciem mieszkania: od wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, osoby prywatnej i prezydenta Gdańska. Jednocześnie prokuratura odmówiła wszczęcia postępowań w siedmiu innych kierunkach, w tym w sprawie możliwego wyrządzenia szkody gminie oraz nieprawdziwych oświadczeń w aktach notarialnych.

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