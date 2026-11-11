В Норвегии частные номера телефонов министра обороны и руководителей разведывательных, силовых и полицейских структур обнаружили в даркнете и на двух российских интернет-платформах. Как сообщает RMF24, об этом сообщили норвежская газета Aftenposten и издание Politiforum.

Чьи данные были обнародованы

Среди людей, чьи контактные данные были обнародованы, — министр обороны Торе О. Сандвик, начальник военной разведки Ларс Лервик, глава контрразведки PST Беате Гонгос, директор Национального органа безопасности NSM Арне Кристиан Хёгстёйл и начальник полиции Норвегии Хокон Скульстад.

Информацию об утечке обнаружил итальянский специалист по кибербезопасности Андреа Мавилла. Он сообщил об этом норвежской полиции и PST, а также передал Aftenposten часть найденных материалов, в том числе адреса электронной почты. Редакция газеты проверила номера телефонов и подтвердила их подлинность.

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Реакция служб и оценка эксперта

PST и норвежская военная разведка не прокомментировали информацию, опубликованную СМИ. Представитель государственного Норвежского института оборонных исследований Поль Бувэрп назвал инцидент угрозой и предупреждением.

По его словам, Россия ранее применяла подобные методы в отношении чиновников, военных и журналистов, чтобы вызвать у них тревогу и сделать их уязвимыми для действий других сторон. Бувэрп отметил, что смысл такого сигнала может сводиться к демонстрации осведомленности об этих людях и слежки за ними.

Андреа Мавилла уже сообщал о похожих случаях в Италии: в апреле 2025 года он обнародовал данные о премьер-министре Джордже Мелони и президенте Серджо Маттарелле. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 7 ноября заявил, что киберпреступники распространяют его частные данные в даркнете.

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