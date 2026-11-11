挪威官员私人电话号码流入暗网——RMF24

在挪威，国防部长以及情报、安全和警察机构负责人的私人电话号码被发现在暗网和两个俄罗斯互联网平台上。据RMF24报道，挪威报纸《Aftenposten》和媒体《Politiforum》披露了此事。

哪些人的数据被公开

被公开联系方式的人员包括国防部长托雷·O·桑德维克、军事情报部门负责人拉尔斯·勒尔维克、PST反情报部门负责人贝娅特·贡高斯、国家安全局NSM局长阿尔内·克里斯蒂安·霍伊斯特伊尔，以及挪威警察总长霍孔·斯库尔斯塔德。

意大利网络安全专家安德烈亚·马维拉发现了有关泄露的信息。他向挪威警方和PST报告了此事，还向《Aftenposten》提供了部分发现的材料，其中包括电子邮件地址。该报编辑部核查了电话号码，并确认其真实性。

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相关机构的反应和专家评估

PST和挪威军事情报部门未对媒体披露的信息发表评论。挪威国家防务研究所代表波尔·布韦尔普称，这一事件既是威胁，也是警告。

他说，俄罗斯此前曾对官员、军人和记者采取类似手段，以引发他们的焦虑，并使他们容易受到其他方面行动的影响。布韦尔普指出，这类信号的含义可能在于展示对这些人的了解以及对他们的监视。

安德烈亚·马维拉此前也曾报告意大利发生的类似事件：2025年4月，他公开了有关总理焦尔吉娅·梅洛尼和总统塞尔焦·马塔雷拉的数据。意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼于11月7日表示，网络犯罪分子正在暗网上传播他的私人数据。

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