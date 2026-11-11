Google Fi推出运营商自动切换功能——Engadget

Google Fi已开始推出Super Network功能，该功能可让智能手机在两家移动运营商之间自动切换，以改善连接。Engadget报道，该功能最初将面向配备eSIM的Pixel 9及更新机型用户推出。

自动选择网络

如果设备检测到连接速度缓慢，它将能够自行从一家运营商的网络切换到另一家运营商的网络。这有望在覆盖丢失或网络拥堵时提供帮助，无需手动设置。

Google Fi未披露纳入Super Network的运营商名称。Engadget指出，其中一家很可能是T-Mobile，该服务此前曾与其合作。该功能预计将于2027年面向其他设备更广泛推出。

Super Network和Wi-Fi Auto-Connect+将向Unlimited Premium和Flexible套餐用户免费提供。对于国际旅行者，这两项功能将在200多个目的地运行。

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室内Wi-Fi和支持服务

除Super Network外，Google Fi还推出Wi-Fi Auto-Connect+，旨在提高室内数据传输速度，包括购物中心和机场等场所。在有Wi-Fi的情况下，设备将能够连接到网络，数据将通过自动加密得到保护。

Wi-Fi Auto-Connect+最初将适用于Pixel 5a及更新机型，以及搭载OneUI 9或更高版本的部分摩托罗拉和三星智能手机。该功能将在美国、欧洲、亚洲和巴西的选定地点运行。

Google Fi应用还将推出Ask Fi人工智能代理。它将回答问题，协助处理账单相关问题，并实时排查连接问题；同时，用户也能够联系支持服务人员。

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