以色列国家安全总局辛贝特表示，在核查可能存在外国干预第26届议会选举的嫌疑时，发现了补充材料。警方此前提交了一份法律评估，认为现阶段没有足够理由怀疑存在危害安全的犯罪行为，据《耶路撒冷邮报》报道。

联合审查材料

辛贝特、警方国家欺诈调查部门和国家检察院的代表于周三晚间会面，以进一步研究相关材料。辛贝特认为调查尚未穷尽，并向警方通报了需要进一步核实的数据。

关键问题仍然是，这些信息是否可能改变警方的结论。目前尚不清楚补充材料是否会影响执法部门对可能违法行为的评估。

对外国资金的怀疑

在选举前不久，辛贝特收到情报称，外国实体转移的资金可能被用于影响投票，随后启动了核查。根据Walla的报道，调查人员还考虑了与伊朗、土耳其和卡塔尔有关联的机构可能涉入，以及在阿拉伯社群向选民发放资金和福利的嫌疑。

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中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔贝格下令核查所获信息。与此同时，辛贝特与总检察长办公室就核查的性质产生分歧：安全部门坚持进行范围更广的安全调查，而总检察长办公室不同意对案件作出这种定性。

据Walla报道，摩萨德已完成自身核查，并在联合调查小组讨论前将结果交给辛贝特。目前，调查重点集中在可能违反政党融资规则的问题上，结论预计将提交总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉审议。

此前，索尔贝格驳回了利库德集团推迟公布选举结果的要求。他指出，已收集的材料没有理由对整体投票结果提出质疑。

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