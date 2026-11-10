Polestar prezentuje sportowy koncept Formula 2030 — Autocar

Firma Polestar zaprezentowała koncept Formula 2030 — czterodrzwiowego hatchbacka w układzie 2+2, który ma wzmocnić sportowy charakter przyszłej gamy marki. Samochód pokazuje również wybrane rozwiązania stylistyczne i techniczne, które mogą pojawić się w następnej generacji Polestara 2 oraz nowym kompaktowym SUV-ie Polestar 7, informuje Autocar.

Nowy kierunek stylistyczny

Koncept powstał pod kierownictwem Philippe’a Romersa, byłego szefa projektowania nadwozi w Audi. Formula 2030 otrzymała podwójne reflektory w stylu Thor’s Hammer, przednią część z centralnym skrzydłem oraz długą maskę. Przednia szyba została wyposażona w jedną centralną wycieraczkę — jest to nawiązanie do wyścigowej przeszłości Polestara związanej z samochodami Volvo w europejskich mistrzostwach samochodów turystycznych.

Przypominająca coupé sylwetka, poszerzone nadkola i nowy kolor Nitrogen Blue mają podkreślać sportowe ukierunkowanie modelu. Tylna część samochodu przypomina nadwozie shooting brake: ma mocno pochyloną tylną szybę, klapę bagażnika oraz wyraziste elementy aerodynamiczne w dolnej części. Czteroramienne koła również określono jako prototyp przyszłego wzornictwa felg Polestara.

Więcej fizycznych elementów sterowania

Wnętrze Formula 2030 różni się od obecnych modeli marki. Zamiast dużego nieruchomego centralnego wyświetlacza zastosowano tu zakrzywiony ekran, który otacza przestrzeń za kierownicą i tworzy wrażenie kokpitu. Dodatkowy kompaktowy ekran dotykowy wysuwa się z konsoli środkowej, a tryby jazdy przełącza się fizycznym suwakiem.

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W dolnej części konsoli zamontowano konfigurowalne mechaniczne przyciski, które można wymieniać zgodnie z preferencjami kierowcy. Koncept ma również analogowe regulatory, przełączniki i przyciski na kierownicy. Dyrektor generalny Polestara Michael Lohscheller wcześniej powiedział Autocarowi, że firma planuje dodać więcej fizycznych elementów sterowania po otrzymaniu opinii klientów.

Technika dla aktywnej jazdy

Przednie fotele konceptu wyposażono w aktywne boczne podparcia, które napełniają się podczas pokonywania zakrętów przy wysokich obciążeniach. W bagażniku przewidziano schowki na kaski wyścigowe, a po otwarciu klapy bagażnika widoczne są zewnętrzne zbiorniki zawieszenia Öhlins.

Formula 2030 otrzymała elektronicznie sterowane amortyzatory oraz układ kierowania steer-by-wire bez mechanicznego połączenia między kierowcą a przednimi kołami. Polestar nie sprecyzował, czy technologie te zostaną zastosowane w samochodach produkcyjnych. Nadwozie i wnętrze konceptu wykonano także z materiałów pozyskiwanych w sposób zrównoważony i biomateriałów hodowanych biologicznie.

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