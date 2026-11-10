Polestar发布运动型Formula 2030概念车——Autocar

Polestar发布了Formula 2030概念车——一款2+2布局的四门掀背车，旨在强化品牌未来产品阵容的运动特质。据Autocar报道，该车还展示了可能出现在下一代Polestar 2和全新紧凑型SUV Polestar 7上的部分设计和技术方案。

全新的设计方向

该概念车由奥迪前外观设计主管菲利普·罗默斯领导打造。Formula 2030配备了雷神之锤风格的双大灯、带中央翼片的前脸以及长发动机盖。挡风玻璃配备一根中央雨刷——这是对Polestar与沃尔沃汽车在欧洲房车锦标赛相关的赛车历史的致敬。

轿跑风格的轮廓、加宽的轮拱和全新的Nitrogen Blue配色，旨在突出该车型的运动定位。车辆尾部让人联想到shooting brake车身：配有大幅倾斜的后挡风玻璃、尾门以及下部醒目的空气动力学组件。四辐式车轮也被称为Polestar未来轮毂设计的原型。

更多实体控制装置

Formula 2030的内饰与该品牌目前的车型不同。这里没有采用大型固定式中央显示屏，而是使用了一块环绕方向盘后方空间的曲面屏幕，营造出驾驶舱般的感觉。额外的紧凑型触摸屏可从中控台伸出，驾驶模式则通过实体滑块切换。

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中控台下部安装了可配置的机械按键，可根据驾驶者的偏好进行更换。该概念车的方向盘上还配有模拟式调节器、开关和按钮。Polestar首席执行官迈克尔·洛舍勒此前告诉Autocar，公司计划在收到客户反馈后增加更多实体控制装置。

面向主动驾驶的技术

概念车的前排座椅配备主动式侧翼支撑，在高负荷过弯时会充气。后备箱内设有赛车头盔储物格，而在尾门打开时可以看到外置的Öhlins悬架储液罐。

Formula 2030配备电子控制减震器和线控转向系统，驾驶者与前轮之间没有机械连接。Polestar未说明这些技术是否会应用于量产车。该概念车的车身和内饰还采用了可持续来源材料和生物培育材料。

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