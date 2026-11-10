Polestar представила спортивний концепт Formula 2030 — Autocar

Компанія Polestar представила концепт Formula 2030 — чотиридверний хетчбек формату 2+2, покликаний посилити спортивний характер майбутньої лінійки бренду. Автомобіль також демонструє окремі дизайнерські та технічні рішення, які можуть з’явитися у наступному поколінні Polestar 2 та новому компактному SUV Polestar 7, повідомляє Autocar.

Новий напрям дизайну

Концепт створили під керівництвом Філіппа Ремерса, колишнього керівника дизайну екстер’єру Audi. Formula 2030 отримав подвійні фари у стилі Thor’s Hammer, передню частину з центральним крилом і довгим капотом. Лобове скло обладнане одним центральним склоочисником — це відсилання до гоночного минулого Polestar, пов’язаного з автомобілями Volvo в європейських кузовних чемпіонатах.

Купеподібний силует, розширені колісні арки та новий колір Nitrogen Blue мають підкреслити спортивну спрямованість моделі. Задня частина автомобіля нагадує кузов shooting brake: вона має сильно нахилене заднє скло, кришку багажника та помітні аеродинамічні елементи внизу. Чотириспицеві колеса також названі прототипом майбутнього дизайну дисків Polestar.

Більше фізичних елементів керування

Інтер’єр Formula 2030 відрізняється від нинішніх моделей марки. Замість великого нерухомого центрального дисплея тут використано вигнутий екран, що охоплює простір за кермом і формує відчуття кокпіта. Додатковий компактний сенсорний екран висувається з центральної консолі, а режими руху перемикаються фізичним повзунком.

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У нижній частині консолі встановлено настроювані механічні кнопки, які можна замінювати відповідно до уподобань водія. Концепт також має аналогові регулятори, перемикачі та кнопки на кермі. Генеральний директор Polestar Міхаель Лошеллер раніше заявляв Autocar, що компанія планує додати більше фізичних елементів керування після відгуків клієнтів.

Техніка для активного водіння

Передні крісла концепту обладнано активними боковими валиками, які надуваються під час проходження поворотів із високими навантаженнями. У багажнику передбачені відсіки для гоночних шоломів, а при відкритій кришці багажника видно зовнішні резервуари підвіски Öhlins.

Formula 2030 отримав електроннокеровані амортизатори та систему кермування по дротах без механічного зв’язку між водієм і передніми колесами. Polestar не уточнила, чи застосують ці технології у серійних автомобілях. Кузов і салон концепту також виконано зі сталих за походженням і біовирощених матеріалів.

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